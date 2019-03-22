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    Главная / Торги / Поставка строит. материалов

    Поставка строит. материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 00:0022.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89331Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89331

    Наименование закупки

    Поставка строит. материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 15:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Контактный телефон

    +7 831 433-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    pk244@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строит. материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 00:00 GMT +322.03.2019 00:0022.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89331Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строит. материалов

    Начальная цена

    273 742,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка в течение 3 дней. Оплата по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НСТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Саморез кровельный 4.8ММх29ММ со сверлом оцинкованный"

    Кол-во: 3500.000

    "Позиция 2"

    "Саморез по дереву 3.5ММх41ММ ГОСТ 10619"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 3"

    "Профнастил С21 0.7ММ 1.054М 6М ГОСТ 24045-94"

    Кол-во: 143.640

    "Позиция 4"

    "Профнастил С21 0.7ММ 1.054М 6М ГОСТ 24045-94"

    Кол-во: 268.800

    "Позиция 5"

    "Уголок крепежный 70х70х55х2.0ММ оцинкованный анкерное отверстие"

    Кол-во: 260.000

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    Прием заявок:
    29.01.2019 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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