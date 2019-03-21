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    Главная / Торги / Поставка приборов времени

    Поставка приборов времени

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.03.2019 00:0021.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89328Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89328

    Наименование закупки

    Поставка приборов времени

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 19:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка приборов времени

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.03.2019 00:00 GMT +321.03.2019 00:0021.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89328Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов времени

    Начальная цена

    419 481,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ООО «Газпром переработка», Сургутский ЗСК, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район ООО «Газпром переработка», ЗПКТ, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Пуровский район, южнее 300м от УКПГ-2В ООО "Газпром переработка" СГПЗ, 169500, Российская Федерация, Республика Коми, г.Сосногорск, ул.Энергетиков, 15 ООО "Газпром переработка" УТЖУ, 629800, ЯНАО, Тюменская область, г.Ноябрьск, промзона, панель 8а. ООО "Газпром переработка", Астраханский ГПЗ, Астраханская обл., Красноярский район, МО «Джанайский сельсовет» г.Астрахань ООО "Газпром переработка", Оренбургский ГПЗ, Оренбургская область, п/о п. Каргала, 30-й км., № 1 г.ОренбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Часы песочные ЧП-20 20МИН"

    Кол-во: 5.000

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