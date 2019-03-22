Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка пиломатериалов

    Поставка пиломатериалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 00:0022.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89327Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89327

    Наименование закупки

    Поставка пиломатериалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 14:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Контактный телефон

    +7 831 433-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    pk244@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот

    Поставка пиломатериалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 00:00 GMT +322.03.2019 00:0022.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89327Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пиломатериалов

    Начальная цена

    109 272,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка в течение 3 дней. Оплата по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НСТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска обрезная сосна 1 сорт 25*100*6000ММ Гост 8486-86"

    Кол-во: 5.800

    "Позиция 2"

    "Доска обрезная хвойных пород 1 сорт 50*150*6000ММ Гост 8486-86"

    Кол-во: 6.700

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Ценовой запрос № 79200
    Поставка пиломатериалов для Ямбургского УИРС
    Поставка пиломатериалов для Ямбургского УИРС
    79200
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    430 171
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Ценовой запрос № 79915
    Поставка пиломатериалов для Ямбургского УИРС
    Поставка пиломатериалов для Ямбургского УИРС
    79915
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    450 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО «Газпром проектирование»
    Ценовой запрос № 83001
    Закупка пиломатериалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"
    Закупка пиломатериалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром...
    83001
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить