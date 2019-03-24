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Наименование закупки
Запрос информации о стоимости оказания услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-IV классов опасности для Отделения-НБ Республика Башкортостан Уральского ГУ Банка России
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 15:24
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Почтовый адрес
620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18
Контактный телефон
+7 343 251-30-87
Факс
Адрес электронной почты
chashchinaia@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос информации о стоимости оказания услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-IV классов опасности для Отделения-НБ Республика Башкортостан Уральского ГУ Банка России
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.03.2019 22:00 GMT +324.03.2019 22:0024.03.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89318Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос информации о стоимости оказания услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-IV классов опасности для Отделения-НБ Республика Башкортостан Уральского ГУ Банка России
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Театральная, д. 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту оказания услуг
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18
Кол-во: 12.203
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