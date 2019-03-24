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    Главная / Торги / Запрос информации о стоимости оказания услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-IV классов опасности для Отделения-НБ Республика Башкортостан Уральского ГУ Банка России

    Запрос информации о стоимости оказания услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-IV классов опасности для Отделения-НБ Республика Башкортостан Уральского ГУ Банка России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2019 22:0024.03.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89318Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89318

    Наименование закупки

    Запрос информации о стоимости оказания услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-IV классов опасности для Отделения-НБ Республика Башкортостан Уральского ГУ Банка России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 15:24

    Документация процедуры

    Приложение_1_к_запросу_информации_18.03.2019_отходы.xlsx

    _информации_18.03.2019_утилизация_отходов.doc

    Приложение_1_к_запросу_информации_18.03.2019_отходы.xlsx

    _информации_18.03.2019_утилизация_отходов.doc

    Приложение_1_к_запросу_информации_18.03.2019_отходы.xlsx

    _информации_18.03.2019_утилизация_отходов.doc

    Приложение_1_к_запросу_информации_18.03.2019_отходы.xlsx

    _информации_18.03.2019_утилизация_отходов.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Контактный телефон

    +7 343 251-30-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    chashchinaia@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Запрос информации о стоимости оказания услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-IV классов опасности для Отделения-НБ Республика Башкортостан Уральского ГУ Банка России

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.03.2019 22:00 GMT +324.03.2019 22:0024.03.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89318Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос информации о стоимости оказания услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-IV классов опасности для Отделения-НБ Республика Башкортостан Уральского ГУ Банка России

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Театральная, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту оказания услуг

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Наименование заказчика

    БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Наименование заказчика

    БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Наименование заказчика

    БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 1-4 классов опасности"

    Кол-во: 12.203

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