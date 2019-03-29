Условия договора

Условия оплаты и доставки

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по обучению "Обучение должностных лиц по ГО и ЧС" Аванс не предусмотрен. Оплата производится в течении 5 банковских дней с даты подписания акта об оказании услуг.