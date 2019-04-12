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Наименование закупки
поставка приборов КИПиА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 08:07
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
Почтовый адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Контактный телефон
+7 3452 54-60-71
Факс
+7 3452 54-60-29
Адрес электронной почты
a.diyanov@tmotor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Говердовский Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка приборов КИПиА
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.04.2019 12:00 GMT +312.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89289Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приборов КИПиА
Начальная цена
123 672,49
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, г. Тюмень, терминал транспортной компании ( ул. Коммунистическая, 47)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
30 дней после поступления товара на склад покупателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 90.000
Кол-во: 1.000
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