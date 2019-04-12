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    Главная / Торги / поставка приборов КИПиА

    поставка приборов КИПиА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89289Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89289

    Наименование закупки

    поставка приборов КИПиА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 08:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 54-60-71

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    a.diyanov@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Говердовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка приборов КИПиА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.04.2019 12:00 GMT +312.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89289Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов КИПиА

    Начальная цена

    123 672,49

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Тюмень, терминал транспортной компании ( ул. Коммунистическая, 47)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    30 дней после поступления товара на склад покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель автоматический стационарный А3716 ФУ3 100А тепловой, электромагнитный РЭ IP20 380/660В 3P 25кА У3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Троллеедержатель У1247 У2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Кабель силовой с медной жилой однопроволочный ВВГ-Пнг(А) 3х2.5 0.66КВ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГ-Пнг(А) 3x1.5 плоский"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Электрощетка магнитографитовая МГ 8х8х32"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Измеритель-регулятор 2ТРМ1-Щ1.У.РР ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОВЕН" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1-Щ1.У.Р"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Регулятор мощности тиристорный ТРМ-3-ПИД-ЗТ-А-200 трехфазный 200А с ПИД-регулятором Термодат 16Е6/1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Провод монтажный РКГМ 1х95 660В ТУ 16.К80-09-90"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 10"

    "Выключатель конечный рычажный с роликом полумгновенный ВП 15К-21Б-231-54 У2.3 путевой IP54"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Пост управления кнопочный Button2K трехпозиционный с ключом DoorHan"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Стойка шестигранная латунная PCHSN-10 М3х10 для п/плат"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Тумблер ТВ1-1 ООО "ПО Электродеталь""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Разъем кабельный влагозащищенный SP2112/P3 3pin IP68 на панель"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Клемма приборная КП-1А"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Кнопка управления плоская MTB2-BAZ113 зеленая 1NO металл"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Кнопка управления плоская MTB2-BAZ124 красная 1NC металл"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Переключатель с фиксацией короткая ручка MTB2-BDZ133 3-х позиционный 2NO черный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Прибор Имитатор электродной системы И-02 250х160х145ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Провод силовой ПуГВ 1х0.75 Электрокабель Кольчугинский завод ОАО ГОСТ 22483"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 21"

    "Тумблер ТП2-2 вкл-вкл TDM 1321"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 22"

    "Провод обмоточный с эмалевой изоляцией ПЭТВ-2 0.15ММ 150Г=892М"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 23"

    "Разъем кабельный влагозащищенный SP2110/S3 3pin IP68"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Тумблер ТП1-2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Блок питания RS-150-24 24В 6.5А 156ВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Усилитель MP3116btl Masterkit"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Конденсатор SK050M0100B3F-0811 50В 100uf 8х11ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Конденсатор 50В 220uf 10х13ММ 105ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Резистор переменный проволочный СП5-20В 150Ом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Провод обмоточный с эмалевой изоляцией ПЭТВ-2 0.67ММ 150Г=45М"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 31"

    "Резистор переменный проволочный СП5-20В 2.2кОм"

    Кол-во: 1.000

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