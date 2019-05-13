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    Главная / Торги / Сзч для двигателей (20, Черский)

    Сзч для двигателей (20, Черский)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2019 01:0013.05.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89278Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89278

    Наименование закупки

    Сзч для двигателей (20, Черский)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 13:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сзч для двигателей (20, Черский)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2019 01:00 GMT +313.05.2019 01:0013.05.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89278Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сзч для двигателей (20, Черский)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59. Если вес груза менее 7 кг при габаритах груза не более 0,5м*0,5м*0,5м, то возможна приемка груза без въезда на территорию, в ином случае, въезд на территорию Находкинского СРЗ организует и оплачивает поставщик (стоимость пропуска 2050 руб.)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик давления масла 100-60-1-1-2-7 0-60psi 4-20mA 10-30В"

    Кол-во: 2.000

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