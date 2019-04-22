Условия договора

Адрес поставки

Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59. Если вес груза менее 7 кг при габаритах груза не более 0,5м*0,5м*0,5м, то возможна приемка груза без въезда на территорию, в ином случае, въезд на территорию Находкинского СРЗ организует и оплачивает поставщик (стоимость пропуска 2050 руб.)Рассчитать логистику >