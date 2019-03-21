www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Пособия (Нептун, 2)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 12:57
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Контактный телефон
+7 499 580-38-27
Факс
+7 499 580-38-89
Адрес электронной почты
safaev@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муфтахова Светлана Талгатовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Пособия (Нептун, 2)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.03.2019 01:00 GMT +321.03.2019 01:0021.03.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89271Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пособия (Нептун, 2)
Начальная цена
6 600,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59. Если вес груза менее 7 кг при габаритах груза не более 0,5м*0,5м*0,5м, то возможна приемка груза без въезда на территорию, в ином случае, въезд на территорию Находкинского СРЗ организует и оплачивает поставщик (стоимость пропуска 2050 руб.)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром Флот"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Кол-во: 1.000
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