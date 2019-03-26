Ремонт подшипниковых узлов центробежных секционных насосов для нужд ОАО «Томскгазпром»

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата работ осуществляется Заказчиком на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки работ. Доставка магнитной полумуфту насоса после проведенного ремонта на склад Заказчика по адресу г. Томск, ул. Причальная, 10 осуществляется за счет исполнителя работ.