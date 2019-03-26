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    Главная / Торги / Ремонт подшипниковых узлов центробежных секционных насосов для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Ремонт подшипниковых узлов центробежных секционных насосов для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89268Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89268

    Наименование закупки

    Ремонт подшипниковых узлов центробежных секционных насосов для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 13:38

    Документация процедуры

    Договор.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Ремонт подшипниковых узлов центробежных секционных насосов для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 11:00 GMT +326.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89268Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт подшипниковых узлов центробежных секционных насосов для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Начальная цена

    160 950,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск ул. Большая Подгорная д.73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата работ осуществляется Заказчиком на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки работ. Доставка магнитной полумуфту насоса после проведенного ремонта на склад Заказчика по адресу г. Томск, ул. Причальная, 10 осуществляется за счет исполнителя работ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление услуг по ремонту подшипников выпрессовка/реставрация/ремонт корпуса /запрессовка"

    Кол-во: 2.000

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