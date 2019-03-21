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    Главная / Торги / ГТК (10, Сатурн)

    ГТК (10, Сатурн)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.03.2019 01:0021.03.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89260Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89260

    Наименование закупки

    ГТК (10, Сатурн)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 12:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ГТК (10, Сатурн)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.03.2019 01:00 GMT +321.03.2019 01:0021.03.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89260Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГТК (10, Сатурн)

    Начальная цена

    583 333,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа 30 рабочих дней, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гидрокостюм термо ГТКС-М (РМРС) 2 неопрен ТУ 8027-61029807-2016"

    Кол-во: 20.000

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    Прием заявок:
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    226 525
    Лоты:
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    Регион:
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