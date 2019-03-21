www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
антивирус
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 12:28
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Победы, 6
Почтовый адрес
606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Победы, 6
Контактный телефон
+7 8313 25-70-30
Факс
+7 8313 23-17-96
Адрес электронной почты
uszn@dzr.soc.kreml.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Антивирус
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.03.2019 08:00 GMT +321.03.2019 08:0021.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89257Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Антивирус
Начальная цена
1 740,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Дзержинск, бульвар Победы, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется за счет средств областного бюджета Нижегородской области на 2019 год в течение 30 (тридцати) дней с момента приемки предоставленного права на программное обеспечение оформленное актом приема-передачи прав, который подписывается Заказчиком в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня получения, либо предоставляется мотивированный отказ от приемки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГКУ НО УСЗН Г.ДЗЕРЖИНСКА
Все закупки и тендеры ГКУ НО УСЗН Г.ДЗЕРЖИНСКА
Адрес местонахождения
606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Победы, 6
Кол-во: 1.000
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