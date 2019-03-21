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    Главная / Торги / антивирус

    антивирус

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.03.2019 08:0021.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89257Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89257

    Наименование закупки

    антивирус

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 12:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГКУ НО УСЗН Г.ДЗЕРЖИНСКА

    Юридический адрес

    606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Победы, 6

    Почтовый адрес

    606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Победы, 6

    Контактный телефон

    +7 8313 25-70-30

    Факс

    +7 8313 23-17-96

    Адрес электронной почты

    uszn@dzr.soc.kreml.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Антивирус

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.03.2019 08:00 GMT +321.03.2019 08:0021.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89257Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Антивирус

    Начальная цена

    1 740,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Дзержинск, бульвар Победы, 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется за счет средств областного бюджета Нижегородской области на 2019 год в течение 30 (тридцати) дней с момента приемки предоставленного права на программное обеспечение оформленное актом приема-передачи прав, который подписывается Заказчиком в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня получения, либо предоставляется мотивированный отказ от приемки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГКУ НО УСЗН Г.ДЗЕРЖИНСКА
    Все закупки и тендеры ГКУ НО УСЗН Г.ДЗЕРЖИНСКА

    Адрес местонахождения

    606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Победы, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Неисключительное право на использование программы Антивирусное программное обеспечение Dr. Web передается путем генерации лицензии Dr. Web на необходимое количество объектов защиты. При этом клиенту выдается серийный номер лицензии ООО "Доктор Веб" Россия"

    Кол-во: 1.000

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