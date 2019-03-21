Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата осуществляется за счет средств областного бюджета Нижегородской области на 2019 год в течение 30 (тридцати) дней с момента приемки предоставленного права на программное обеспечение оформленное актом приема-передачи прав, который подписывается Заказчиком в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня получения, либо предоставляется мотивированный отказ от приемки.