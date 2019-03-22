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Наименование закупки
Закупка бытовой техники для нужд Администрации ООО "Газпром проектирование"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 12:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97 доб. 36375
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
up@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савинцева Оксана Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка бытовой техники для нужд Администрации ООО "Газпром проектирование"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.03.2019 12:00 GMT +322.03.2019 12:0022.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89256Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка бытовой техники для нужд Администрации ООО "Газпром проектирование"
Начальная цена
35 810,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.13, литер АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% отсрочка 30 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Кол-во: 1.000
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