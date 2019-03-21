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Наименование закупки
Поставка металлопродукции для нужд Оренбургского УИРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 12:33
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-08
Факс
Адрес электронной почты
e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прусаков Юрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопродукции для нужд Оренбургского УИРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.03.2019 00:00 GMT +321.03.2019 00:0021.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89253Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопродукции для нужд Оренбургского УИРС
Начальная цена
1 163 464,03
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, Российская Федерация, 460503, Оренбургская область, Оренбургский район, 2,5 км восточнее села Дедуровка Грузополучатель: Оренбургское УИРС филиал ООО «Газпром подземремонт Уренгой».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара осуществляется безналичными денежными средствами путем перечисления их на счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента поставки Товара (в случае если поставщик СМСП - 30 к.д). Способ доставки: автотранспортом за счет собственных средств Поставщика. Возможна досрочная поставка
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«Газпром подземремонт Уренгой»
Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Кол-во: 1.000
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