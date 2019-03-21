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    Главная / Торги / Поставка металлопродукции для нужд Оренбургского УИРС

    Поставка металлопродукции для нужд Оренбургского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.03.2019 00:0021.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89253Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89253

    Наименование закупки

    Поставка металлопродукции для нужд Оренбургского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 12:33

    Документация процедуры

    _договора_(Расходный)._Поставка_товаров_с_использованием_ЭТП_ГПБ_до_500_т.р._без.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    металл, ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопродукции для нужд Оренбургского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.03.2019 00:00 GMT +321.03.2019 00:0021.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89253Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопродукции для нужд Оренбургского УИРС

    Начальная цена

    1 163 464,03

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Российская Федерация, 460503, Оренбургская область, Оренбургский район, 2,5 км восточнее села Дедуровка Грузополучатель: Оренбургское УИРС филиал ООО «Газпром подземремонт Уренгой».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара осуществляется безналичными денежными средствами путем перечисления их на счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента поставки Товара (в случае если поставщик СМСП - 30 к.д). Способ доставки: автотранспортом за счет собственных средств Поставщика. Возможна досрочная поставка

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Катанка из углеродистой стали 6.5ММ ст.3 ГОСТ 30136-95"

    Кол-во: 1.000

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