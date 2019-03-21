www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для офисной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 11:52
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169307, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, Печорская, 37 "а", стр. 3
Почтовый адрес
169307, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, Печорская, 37 "а", стр. 3
Контактный телефон
+7 8216 75-99-59
Факс
+7 8216 76-15-13
Адрес электронной почты
mail@sgtorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Султанов Вадим Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для офисной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.03.2019 12:00 GMT +321.03.2019 12:0021.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89249Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для офисной техники
Начальная цена
20 600,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, г. Ухта Республика Коми, ул. Печорская, 37аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
согласно договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Севергазторг
Все закупки и тендеры Севергазторг
Адрес местонахождения
169307, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, Печорская, 37 "а", стр. 3
Кол-во: 3.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.