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Наименование закупки
Системный блок HP Pavilion 590-a0025ur
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 11:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38
Почтовый адрес
607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38
Контактный телефон
+7 83172 5-12-15
Факс
+7 83172 5-18-12
Адрес электронной почты
csogpvii.buturlino@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полякова Наталья Васильевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Системный блок HP Pavilion 590-a0025ur
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.03.2019 19:30 GMT +325.03.2019 19:3025.03.2019 19:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89247Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Системный блок HP Pavilion 590-a0025ur
Начальная цена
24 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 38Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня отгрузки товара Покупателю.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ЦСОГПВИИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38
Кол-во: 1.000
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