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    Главная / Торги / Системный блок HP Pavilion 590-a0025ur

    Системный блок HP Pavilion 590-a0025ur

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 19:3025.03.2019 19:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89247Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89247

    Наименование закупки

    Системный блок HP Pavilion 590-a0025ur

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 11:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38

    Почтовый адрес

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38

    Контактный телефон

    +7 83172 5-12-15

    Факс

    +7 83172 5-18-12

    Адрес электронной почты

    csogpvii.buturlino@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Наталья Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Системный блок HP Pavilion 590-a0025ur

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 19:30 GMT +325.03.2019 19:3025.03.2019 19:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89247Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Системный блок HP Pavilion 590-a0025ur

    Начальная цена

    24 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня отгрузки товара Покупателю.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСОГПВИИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Системный блок HP Pavilion 570 570-p071ur Intel Core i7 7700 12Gb DDR4 (1X8GB+1X4GB) SSD 128GB (PCIe)+ 2TB Win10 NVIDIA GTX 1050 2GB DVDRW,USB Kbd/Mouse,Silver, 1GS93EA#ACB"

    Кол-во: 1.000

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