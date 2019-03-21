Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры.Расходы по транспортировке (доставке) Товара до пункта назначения несет Поставщик.