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    Главная / Торги / БУмага для печати почетных грамот и благодарственных писем

    БУмага для печати почетных грамот и благодарственных писем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.03.2019 08:0021.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89244Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89244

    Наименование закупки

    БУмага для печати почетных грамот и благодарственных писем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 11:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК

    Юридический адрес

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 831 241-07-81

    Факс

    +7 831 249-77-99

    Адрес электронной почты

    info@ngknn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    БУмага для печати почетных грамот и благодарственных писем

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.03.2019 08:00 GMT +321.03.2019 08:0021.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89244Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    БУмага для печати почетных грамот и благодарственных писем

    Начальная цена

    3 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Московское шоссе, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не предусмотрено

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НГК
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК

    Адрес местонахождения

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для копировально-множительной техники Color Copy А4 250Г/М² 161ПРОЦ 125ЛИСТ"

    Кол-во: 7.000

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