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    Главная / Торги / На поставку лекарственных препаратов для медицинского применения

    На поставку лекарственных препаратов для медицинского применения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 00:0025.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89233Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89233

    Наименование закупки

    На поставку лекарственных препаратов для медицинского применения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 14:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШАРАНГСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ШАРАНГСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Юридический адрес

    606840, Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский район, Большая Рудка село, Больничная улица, 1 дом

    Почтовый адрес

    606840, Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский район, Большая Рудка село, Больничная улица, 1 дом

    Контактный телефон

    +7 83155 2-65-29

    Факс

    +7 83155 2-65-29

    Адрес электронной почты

    digpvi@soc.shr.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ермакова Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    На поставку лекарственных препаратов для медицинского применения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 00:00 GMT +325.03.2019 00:0025.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89233Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На поставку лекарственных препаратов для медицинского применения

    Начальная цена

    21 599,69

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606840, Нижегородская область, Шарангский район, с. Большая Рудка, ул. Больничная, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления со счета Заказчика на счет Поставщика. Оплата осуществляется после предоставления Поставщиком Заказчику документом на оплату: счета-фактуры, товарной накладной, акта приема-передачи товара. Оплата осуществляется по факту поставки товара. Поставка товара осуществляется со склада Поставщика силами Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ШАРАНГСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ШАРАНГСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Адрес местонахождения

    606840, Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский район, Большая Рудка село, Больничная улица, 1 дом

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антибиотик Амосин таблетки 0.5Г № 10"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Противодиарейные средства СЕНАДЕ №500"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Шприц одноразовый трехкомпонентный 2МЛ с иглой SFM Hospital Products GmbH"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Йод раствор спиртовой 5ПРОЦ 25МЛ Фармфабрика Иваново, Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Средство анальгезирующее ЦИТРАМОН П таблетки №10"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 6"

    "Средство антиадренергическое Метопролол МНН-Метопролол таблетки 50МГ 30ШТ 25ГРАД ЦЕЛЬС 3 года ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Ципрофлоксацин таблетка 500МГ 10шт"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Шприц одноразовый двухкомпонентный КДМ 10МЛ 0.80х40ММ с иглой КД Медикал ГмбХ Хоспитал Продактс Германия"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 9"

    "Шприц одноразовый двухкомпонентный 5МЛ G21 0.80х40ММ с приложенной/имп. иглой Медполимер ЛТД ЗАО Россия ГОСТ ISO13485-2011 (ISО 13485-2003)"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Шприц одноразовый двухкомпонентный 20МЛ G21 0.80х40ММ Luer с приложенной/имп. иглой Медполимер ЛТД ЗАО Россия"

    Кол-во: 41.000

    "Позиция 11"

    "Препарат аммиака раствор флакон 10ПРОЦ 40МЛ №1"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Перекись водорода раствор 3ПРОЦ 100МЛ ГОСТ 177-88 РУП Белмедпрепараты"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Салфетки медицинские марлевые стерильные 45х29см №5"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 14"

    "Салфетки медицинские марлевые стерильные 16х14см №10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Бинт марлевый медицинский нестерильный 5Мx10СМ в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Препарат гемостатического действия ДИЦИНОН 125МГ 2МЛ №50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Препарат Анаприлин таблетки 40МГ №50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Гидротартрат платифиллина раствор 0.2% ампула 1мл №10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Фуросемид ампулы 1ПРОЦ 2МЛ №10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Адреналина гидротартрат раствор для инъекций 0.1%, 1мл, № 5 Москов. эндокр. з-д, Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Уголь активированный таблетки 0.25МГ №10"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 22"

    "Сульфацил-натрий 20ПРОЦ 1.5МЛ №2"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Препарат Ринза таб. №10"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Парацетамол 500МГ №10"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 25"

    "Противодиарейное средство Лоперамид таблетки 2МГ №10"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Капотен таблетки 25МГ №40"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 27"

    "Препарат Валидол таблетки №10"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 28"

    "Препарат Валосердин капли Фармфабрика Москва, Россия 25МЛ инд/уп"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Валокордин капли флакон 20МЛ №1"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Глицин таблетки 100МГ №50 (Биотики)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 31"

    "Спазмалгон таблетки №20"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Средство анальгезирующее ТЕМПАЛГИН таблетки, покрытые пленочной оболочкой №20"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 33"

    "Корвалол флакон-капельница 25МЛ ОАО Фармстандарт"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Кислота ацетилсалициловая 500МГ №10"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 35"

    "Препарат Мезатон раствор для инъекций ампулы 1МЛ 10МГ №10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Кордиамин МНН-Никетамид раствор для инъекций ампулы 250МГ/1МЛ 2МЛ 10ШТ ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Коргликард ампулы 0.06ПРОЦ 1МЛ №10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Средство диуретическое ЛАЗИКС ампула 2МЛ №10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Кислота аскорбиновая 5ПРОЦ 2МЛ №10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Преднизолон раствор для инъекций ампулы 1МЛ 25МГ 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 41"

    "Но-шпа раствор для в/в и в/м введения ампулы 20МГ 2МЛ №25"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 42"

    "Но-шпа таблетки 40МГ №100"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 43"

    "Сульфат магния ампулы 25ПРОЦ 5МЛ №10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Эуфиллин ампулы №10 2.4ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Препарат Строфантин-Г раствор для инъекций ампулы 0.25МГ/1МЛ №10"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 46"

    "Папаверина гидрохлорид ампулы 2ПРОЦ 2МЛ №10"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 47"

    "Препарат противоаллергический Диазолин драже 100МГ №10"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 48"

    "Димедрол раствор для инъекций ампулы 1МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 49"

    "Анальгин 500МГ №10"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 50"

    "Анальгин 50ПРОЦ 2МЛ №10 ГОСТ 17768-90"

    Кол-во: 8.000

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