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Наименование закупки
На поставку лекарственных препаратов для медицинского применения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 14:38
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606840, Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский район, Большая Рудка село, Больничная улица, 1 дом
Почтовый адрес
606840, Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский район, Большая Рудка село, Больничная улица, 1 дом
Контактный телефон
+7 83155 2-65-29
Факс
+7 83155 2-65-29
Адрес электронной почты
digpvi@soc.shr.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ермакова Ирина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На поставку лекарственных препаратов для медицинского применения
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.03.2019 00:00 GMT +325.03.2019 00:0025.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89233Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На поставку лекарственных препаратов для медицинского применения
Начальная цена
21 599,69
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606840, Нижегородская область, Шарангский район, с. Большая Рудка, ул. Больничная, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления со счета Заказчика на счет Поставщика. Оплата осуществляется после предоставления Поставщиком Заказчику документом на оплату: счета-фактуры, товарной накладной, акта приема-передачи товара. Оплата осуществляется по факту поставки товара. Поставка товара осуществляется со склада Поставщика силами Заказчика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ШАРАНГСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Все закупки и тендеры ГБУ "ШАРАНГСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Адрес местонахождения
606840, Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский район, Большая Рудка село, Больничная улица, 1 дом
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 41.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 8.000
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