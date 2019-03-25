На поставку лекарственных препаратов для медицинского применения

Условия договора

Условия оплаты и доставки

оплата по контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления со счета Заказчика на счет Поставщика. Оплата осуществляется после предоставления Поставщиком Заказчику документом на оплату: счета-фактуры, товарной накладной, акта приема-передачи товара. Оплата осуществляется по факту поставки товара. Поставка товара осуществляется со склада Поставщика силами Заказчика.