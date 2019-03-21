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    Главная / Торги / Поставка материалов для БРС-МКС

    Поставка материалов для БРС-МКС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.03.2019 13:0021.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89231Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89231

    Наименование закупки

    Поставка материалов для БРС-МКС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 10:31

    Документация процедуры

    _сведений,_документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    _ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    карта_партнера_21.03.2018.pdf

    15.13.2019_ТИПОВОЙ_МТРДЛЯ_ЭТП_ГПБ_(1).doc

    Спецификация_материалы_БРС-МКС_для_ЕТП.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    t-nugumanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для БРС-МКС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.03.2019 13:00 GMT +321.03.2019 13:0021.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89231Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для БРС-МКС

    Начальная цена

    255 290,12

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 2-ой переезд (заезд со стороны ул. 1-ая Вольская), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно п.6.1 договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Быстроразъёмное соединение Hansen НА-8КР36 "папа" ISO 7241-1, серия В"

    Кол-во: 6.000

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