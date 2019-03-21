www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Услуги предоставления доступа к сети интернет
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 10:06
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6
Почтовый адрес
607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6
Контактный телефон
+7 83147 7-37-22
Факс
--
Адрес электронной почты
aktt@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коннов Петр Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги предоставления доступа к сети интернет
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.03.2019 00:00 GMT +321.03.2019 00:0021.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89228Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги предоставления доступа к сети интернет
Начальная цена
73 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Арзамас ул. 9 Мая д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Услуга предоставляется ежемесячно. Оплата в течении 10 дней с момента предоставления услуги.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ АКТТ
Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ
Адрес местонахождения
607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6
Кол-во: 6.000
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