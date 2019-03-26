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    Главная / Торги / Услуги по разработке документации в сфере обеспечения производственной и техногенной безопасности - Планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий

    Услуги по разработке документации в сфере обеспечения производственной и техногенной безопасности - Планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 05:0026.03.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89221Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89221

    Наименование закупки

    Услуги по разработке документации в сфере обеспечения производственной и техногенной безопасности - Планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 09:41

    Документация процедуры

    Задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по разработке документации в сфере обеспечения производственной и техногенной безопасности - Планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 05:00 GMT +326.03.2019 05:0026.03.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89221Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по разработке документации в сфере обеспечения производственной и техногенной безопасности - Планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий

    Начальная цена

    782 203,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634009, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, УЛИЦА БОЛЬШАЯ ПОДГОРНАЯ, 73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Услуг осуществляется Заказчиком на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Услуг. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корректировка планов по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПЛАРН муниципального уровня реагирования на ЧС (Н))"

    Кол-во: 2.000

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