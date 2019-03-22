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Наименование закупки
Поставка подшипников для нужд ООО «Сибметахим»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 10:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Почтовый адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Контактный телефон
+7 3822 70-30-62
Факс
+7 3822 70-30-13
Адрес электронной почты
tender@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мурашев Евгений Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка подшипников для нужд ООО «Сибметахим»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.03.2019 05:00 GMT +322.03.2019 05:0022.03.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89220Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подшипников для нужд ООО «Сибметахим»
Начальная цена
200 736,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр.169Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 45-й календарный день (30-й календарный день) , начиная с даты, следующей за датой приемки товара Покупателем всего товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Кол-во: 4.000
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