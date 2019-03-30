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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
поставка ПКИ для испытательного бокса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 09:30
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
Почтовый адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Контактный телефон
+7 3452 54-60-71
Факс
+7 3452 54-60-29
Адрес электронной почты
a.diyanov@tmotor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Говердовский Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ПКИ для испытательного бокса
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.03.2019 09:30 GMT +330.03.2019 09:3030.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89215Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ПКИ для испытательного бокса
Начальная цена
3 513,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, г. Тюмень, терминал транспортной компании ( ул. Коммунистическая, 47)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
50 дней после поступления продукции на склад покупателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Кол-во: 16.000
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