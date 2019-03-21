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    Главная / Торги / Поставка масла животного для нужд филиала Московского УООП ООО «Газпром питание»

    Поставка масла животного для нужд филиала Московского УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.03.2019 12:3021.03.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89213Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89213

    Наименование закупки

    Поставка масла животного для нужд филиала Московского УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 09:38

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_поставка_масла_животного_для_Московского_УООП.xlsx

    Московское_УООП_Договор_поставки_товаров_ЕП_КИМ_поставка_масла_животного.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Поставка масла животного для нужд филиала Московского УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.03.2019 12:30 GMT +321.03.2019 12:3021.03.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89213Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масла животного для нужд филиала Московского УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    499 426,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Российская Федерация 117997 г.Москва, ул.Наметкина, д.16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло сливочное сладко-сливочное Высший сорт 82.5ПРОЦ 200Г ГОСТ 32261-2013 ООО "МАРРУС""

    Кол-во: 7400.000

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