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    Главная / Торги / Поставка изотопов и принадлежностей (УСЛ 032)

    Поставка изотопов и принадлежностей (УСЛ 032)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 09:0022.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89211Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89211

    Наименование закупки

    Поставка изотопов и принадлежностей (УСЛ 032)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 09:15

    Документация процедуры

    Задание_на_поставку_КИМ_(доставка_поставщиком).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Сергей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка изотопов и принадлежностей (УСЛ 032)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 09:00 GMT +322.03.2019 09:0022.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89211Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изотопов и принадлежностей (УСЛ 032)

    Начальная цена

    365 780,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450099, Республика Башкортостан, улица Сипайловская, д. 11.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Расчеты за товар осуществляются в течение 30 (тридцати) для СМСП и 60 (шестидесяти) не для СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение № 2) направляет Покупателю счет-фактуру. 2.Доставка и разгрузка за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Источник излучения ионизирующего Иридий-192 тип ГИ192м56.125"

    Кол-во: 4.000

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