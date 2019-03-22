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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для технологического оборудования для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2019 год

    Поставка запасных частей для технологического оборудования для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2019 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 08:0022.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89193Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89193

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для технологического оборудования для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2019 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 08:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для технологического оборудования для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2019 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 08:00 GMT +322.03.2019 08:0022.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89193Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для технологического оборудования для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2019 год

    Начальная цена

    299 720,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30 км. автодороги Оренбург-СамараРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата с момента получения продукции, доставка до склада заказчика. Транспортные расходы, стоимость тары и упаковки включена в стоимость Товара. Оплата Товара производится в течение не более 30 (тридцати) календарных дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии выставленной Поставщиком счета-фактуры, составленного в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремень клиновой Аросна ООО А(В) 1250"

    Кол-во: 8.000

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