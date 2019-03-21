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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Полиграфическая продукция с корпоративной символикой ОАО «Востокгазпром» (открытка-приглашение, открытка-поздравление, конверт, пакет бумажный)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 07:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
tender@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костарев Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Полиграфическая продукция с корпоративной символикой ОАО «Востокгазпром» (открытка-приглашение, открытка-поздравление, конверт, пакет бумажный)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.03.2019 20:00 GMT +321.03.2019 20:0021.03.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89180Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Полиграфическая продукция с корпоративной символикой ОАО «Востокгазпром» (открытка-приглашение, открытка-поздравление, конверт, пакет бумажный)
Начальная цена
350 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г.Томск, ул. Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящей спецификации перечисляет Поставщику аванс в размере 50 % от суммы настоящей спецификации, что составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей. 4.2. Оплата оставшейся стоимости товара в размере ____________________ (__) рублей, в т.ч. НДС _____ (__) рублей, поставленного по настоящей спецификации, осуществляется Покупателем с учетом суммы аванса, оплаченной в соответствии с п.4.1 настоящей спецификации, на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией, и предоставления Поставщиком Покупателю обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с условиями Договора, если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Востокгазпром
Все закупки и тендеры Востокгазпром
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 2000.000
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