Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка оборудования связи для объекта капитального строительства

    Поставка оборудования связи для объекта капитального строительства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 08:0027.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89177Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89177

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи для объекта капитального строительства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 07:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования связи для объекта капитального строительства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 08:00 GMT +327.03.2019 08:0027.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89177Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования связи для объекта капитального строительства

    Начальная цена

    540 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, г.Чайковский, промзона "СУТУЗОВО", база по хранению МТР УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Чайковский"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    60 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плата для мультиплексора MC04-DSL-3U SM-02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Телефон GSM стационарный Termit FixPrhone v2rev.3.1.0 кнопочный 4 строки дисплей,Micro USB, GSM SMA-female, USB 2.0,Li-Ion 800 мАч"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Компьютер персональный intel core i5-6500 DDR4-2311 SDRAM 4GB Asus PRIME H310M-R Windows 10 Professional SATA 500 Gb Seagate Barracuda 7200 rpm клавиатура, мышь, монитор 21.5”"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Радиотелефон Senao SN-358R Ultra база, трубка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Микрофон настольный с кабелем ROXTON RM-01 для подачи речевых объявлений черный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Усилитель мощности трансляционный АА-120 Рокстон 120ВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Шкаф сетевой напольный 19" 2.680.42-10 42U металл 600х800ММ со стеклянной дверью ЗАО "НПП "ИТК""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Источник бесперебойного питания переменного тока СИПБ3КА.9-11 9А·Ч 220В 3КВ·А 220В 440х690х86.5ММ 4.9А 16.7КГ ДЕШК 430504.001 ТУ АО Связь Инжиниринг Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Мультиплексор передачи данных MC04-DSL-3U металлический корпус 1U для стойки 19""

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264221
    10009/ закупка Пульт управления Doorhan Transmitter 4 PRO
    10009/ закупка Пульт управления Doorhan Transmitter 4 PRO
    264221
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Газпромтранс
    Ценовой запрос № 263260
    Поставка оборудования связи для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2022г.
    Поставка оборудования связи для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2022г.
    263260
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    516 858
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Ценовой запрос № 262788
    Запчасти к оффисной технике
    Запчасти к оффисной технике
    262788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76512
    Жесткие диски КФ #IT
    Жесткие диски КФ #IT
    76512
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    10 297
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калининградская область
    АО «Дальтрансгаз»
    Ценовой запрос № 78366
    Поставка материалов связи
    Поставка материалов связи
    78366
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    110 832
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ООО "Газпром НГХК"
    Ценовой запрос № 78384
    Поставка дисков жестких
    Поставка дисков жестких
    78384
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    577 984
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 78508
    Поставка периферийного оборудования, комплектующих и расходных материалов к компьютерам (УСЛ 123)
    Поставка периферийного оборудования, комплектующих и расходных материалов к компьютерам (УСЛ...
    78508
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    535 780
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 78679
    Поставка термопреобразователей для комплектации объекта "Обустройство площадки куста № 2050 для пробной эксплуатации скважины № 20500 с целью поддержания пластового давления в нефтяной залежи пласта БУ 11 третьего опытного участка УНКГМ и давления в системе бескомпрессорного газлифта НП-2"
    Поставка термопреобразователей для комплектации объекта "Обустройство площадки куста № 2050...
    78679
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 04:00(GMT+03:00)
    400 550
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить