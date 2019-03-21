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    Главная / Торги / Закупка мобильной сдвиговой установки МСУ-2 для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Закупка мобильной сдвиговой установки МСУ-2 для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.03.2019 10:0021.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89136Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89136

    Наименование закупки

    Закупка мобильной сдвиговой установки МСУ-2 для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 11:14

    Документация процедуры

    ТЗ_МСУ-2.pdf

    Спецификация_МСУ_ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот

    Закупка мобильной сдвиговой установки МСУ-2 для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.03.2019 10:00 GMT +321.03.2019 10:0021.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89136Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка мобильной сдвиговой установки МСУ-2 для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    460 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г.Саратов, Соколовая гора, склады АТХРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    50% предоплата после подписания договора, 50% окончательная оплата в течение 14 дней с момента поставки и подписания ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка мобильная сдвиговая МСУ-2"

    Кол-во: 1.000

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