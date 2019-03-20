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    Главная / Торги / Дистанционное обучение БУХГАЛТЕРОВ

    Дистанционное обучение БУХГАЛТЕРОВ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2019 08:0020.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89125Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89125

    Наименование закупки

    Дистанционное обучение БУХГАЛТЕРОВ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.03.2019 16:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38

    Почтовый адрес

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38

    Контактный телефон

    +7 83172 5-12-15

    Факс

    +7 83172 5-18-12

    Адрес электронной почты

    csogpvii.buturlino@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Наталья Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Дистанционное обучение БУХГАЛТЕРОВ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.03.2019 08:00 GMT +320.03.2019 08:0020.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89125Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дистанционное обучение БУХГАЛТЕРОВ

    Начальная цена

    11 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня отгрузки товара Покупателю.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСОГПВИИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение "Заработная плата в 2016 г.: Новое в оплате труда. Налоговые и бухгалтерские аспекты с учетом последних изменений законодательства". Лектор Гейц И.В."

    Кол-во: 2.000

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