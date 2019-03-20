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Наименование закупки
Оказание услуг по очистке и дезинфекции системы вентиляции пищеблока административного здания по адресу: г. Н.Новгород, ул. В.Шишкова, д.2, корп.2.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
15.03.2019 15:20
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2
Почтовый адрес
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2
Контактный телефон
+7 831 417-27-86
Факс
Адрес электронной почты
gbu.17@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по очистке и дезинфекции системы вентиляции пищеблока административного здания по адресу: г. Н.Новгород, ул. В.Шишкова, д.2, корп.2.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.03.2019 08:00 GMT +320.03.2019 08:0020.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89114Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по очистке и дезинфекции системы вентиляции пищеблока административного здания по адресу: г. Н.Новгород, ул. В.Шишкова, д.2, корп.2.
Начальная цена
21,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Место оказания услуги: по адресу заказчика: 603122, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 2, корп.2 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 15 рабочих дней после подписания Заказчиком товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры), при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара. Авансирование не предусмотрено. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты подписания контракта.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
Адрес местонахождения
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2
Кол-во: 1.000