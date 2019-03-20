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Наименование закупки
Поставка фитосборов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
15.03.2019 15:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Почтовый адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Контактный телефон
+7 86133 2-60-00
Факс
Адрес электронной почты
Lazareva@lokvityaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазарева Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фитосборов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.03.2019 10:00 GMT +320.03.2019 10:0020.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89113Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фитосборов
Начальная цена
465 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д. 20 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата фактически полученного товара (продукции), осуществляется Покупателем по цене установленной настоящим договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней, со дня исполнения обязательств по договору. Доставка (транспортировка) Товара включена в его цену, производится транспортом и силами Поставщика.Товар поставляется Покупателю отдельными партиями по Заявке в течение 30 календарных дней в период действия настоящего договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ЛОК Витязь
Все закупки и тендеры ЛОК Витязь
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Кол-во: 137.500