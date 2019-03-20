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    Главная / Торги / Поставка фитосборов

    Поставка фитосборов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2019 10:0020.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89113Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89113

    Наименование закупки

    Поставка фитосборов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.03.2019 15:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный комплекс Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-60-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    Lazareva@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарева Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фитосборов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.03.2019 10:00 GMT +320.03.2019 10:0020.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89113Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фитосборов

    Начальная цена

    465 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д. 20 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата фактически полученного товара (продукции), осуществляется Покупателем по цене установленной настоящим договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней, со дня исполнения обязательств по договору. Доставка (транспортировка) Товара включена в его цену, производится транспортом и силами Поставщика.Товар поставляется Покупателю отдельными партиями по Заявке в течение 30 календарных дней в период действия настоящего договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сбор успокоительный №3 валерианы корневища с корнями 17%, донника трава 8%, чабреца трава 25%, душицы трава 25%, пустырника трава 25%"

    Кол-во: 137.500

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