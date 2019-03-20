Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата фактически полученного товара (продукции), осуществляется Покупателем по цене установленной настоящим договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней, со дня исполнения обязательств по договору. Доставка (транспортировка) Товара включена в его цену, производится транспортом и силами Поставщика.Товар поставляется Покупателю отдельными партиями по Заявке в течение 30 календарных дней в период действия настоящего договора.