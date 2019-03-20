Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Сетевой фильтр

    Сетевой фильтр

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2019 09:3020.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89025Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89025

    Наименование закупки

    Сетевой фильтр

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.03.2019 10:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры УСЗН НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Юридический адрес

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Минина, 3

    Почтовый адрес

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Минина, 3

    Контактный телефон

    +7 831 419-77-69

    Факс

    +7 831 419-77-69

    Адрес электронной почты

    uszn@nizh.soc.kreml.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сетевой фильтр

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.03.2019 09:30 GMT +320.03.2019 09:3020.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89025Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сетевой фильтр

    Начальная цена

    250,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Все закупки и тендеры УСЗН НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Адрес местонахождения

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Минина, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр сетевой СФ-05 5 розеток 3м с заземлением и выключателем"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
    Ценовой запрос № 264955
    *Закупка для г.Челябинск.
    *Закупка для г.Челябинск.
    264955
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 22:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
    Ценовой запрос № 264854
    *Закупка для филиала г.УФЫ.
    *Закупка для филиала г.УФЫ.
    264854
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 22:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить