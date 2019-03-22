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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка подарочных наборов с логотипом (20201877)

    ТГСтаврополь Поставка подарочных наборов с логотипом (20201877)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 09:0022.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88986Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    88986

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка подарочных наборов с логотипом (20201877)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 13:24

    Документация процедуры

    _ДОГОВОРА_КИМ_нов.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-90-02

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    ooo@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка подарочных наборов с логотипом (20201877)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 09:00 GMT +322.03.2019 09:0022.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88986Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка подарочных наборов с логотипом (20201877)

    Начальная цена

    249 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, п. РыздвяныйРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор подарочный Бизнес флешка 5,4*0,9 см, пластик/металл, объем 8 Гб, печать 1+0; авторучка металлическая, цвет - синий/серебристый печать 1+0; фоторамка с часами серебристого цвета, размер 18*18*2 см, печать 1+0; футляр для ключей размером 10,5*6,2*2,3, цвет - черный, печать 1+0; пакет ПВД синего цвета, размер 40*50 см, плотность 70 микрон, печать 1+0; календарь настенный трехблочный, ламинация верхнего постера, три пружины, курсор, пикколо, печать цифровая 4+0 (CMYK); открытка формата А5, бумага - картон мелованный 300 гр., печать цифровая 4+4."

    Кол-во: 120.000

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