Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка паронита и шнуров асбестовых для нужд Астраханского ГПЗ ООО "Газпром переработка"

    Поставка паронита и шнуров асбестовых для нужд Астраханского ГПЗ ООО "Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 00:0002.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88919Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    88919

    Наименование закупки

    Поставка паронита и шнуров асбестовых для нужд Астраханского ГПЗ ООО "Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.03.2019 09:41

    Документация процедуры

    Спец-ия_к_договору_поставки_(паронита_и_шнуров_асбестовых)_АГПЗ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка паронита и шнуров асбестовых для нужд Астраханского ГПЗ ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 00:00 GMT +302.04.2019 00:0002.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88919Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка паронита и шнуров асбестовых для нужд Астраханского ГПЗ ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    594 055,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 416160, Российская Федерация, Астраханская обл., Красноярский район, село Джанай.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость поставки включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. транспортные расходы по доставке продукции до пункта назначения, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания настоящего договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР по договору (отдельному этапу договора) должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 4ММ 1750х1750ММ ТУ 2575-144-00149363-99"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 2ММ 1000х1770ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 860.000

    "Позиция 3"

    "Шнур асбестовый ШАОН 10ММ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 4"

    "Шнур асбестовый ШАОН 8ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 3ММ 1770х3000ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 310.000

    "Позиция 6"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 3ММ 1750х1500ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 131.200

    "Позиция 7"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 2ММ 1750х1750ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 538.800

    "Позиция 8"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 3ММ 1750х1750ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 660.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Ценовой запрос № 263876
    Поставка паронита листового, фторопласта и капролона в прутках
    Поставка паронита листового, фторопласта и капролона в прутках
    263876
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    Газпромнефть Энергосистемы
    Ценовой запрос № 263798
    Поставка резино-технических и асбестовых материалов для ПрЭО ВН
    Поставка резино-технических и асбестовых материалов для ПрЭО ВН
    263798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    ПАО "Газпром нефть"
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 260050
    Поставка прокладок производственного назначения для Тюменского филала ВНИИГАЗ
    Поставка прокладок производственного назначения для Тюменского филала ВНИИГАЗ
    260050
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 262263
    Поставка комплектующих к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    Поставка комплектующих к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    262263
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром метанол"
    Ценовой запрос № 78541
    Прокладки к теплообменнику типа РИДАН
    Прокладки к теплообменнику типа РИДАН
    78541
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    340 016
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    «Газпром трансгаз Казань»
    Ценовой запрос № 80505
    Поставка изоляционных материалов
    Поставка изоляционных материалов
    80505
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 11:00(GMT+03:00)
    496 655
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 80766
    Поставка паронитов для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Поставка паронитов для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    80766
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    583 232
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Краснодарский край
    Все регионы
    Краснодарский край, Коми Республика
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 80989
    Поставка паронитов для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Поставка паронитов для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    80989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    586 239
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Краснодарский край
    Все регионы
    Краснодарский край, Коми Республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить