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    Главная / Торги / Поставка моторных масел и технических жидкостей

    Поставка моторных масел и технических жидкостей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2019 08:0020.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88850Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    88850

    Наименование закупки

    Поставка моторных масел и технических жидкостей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.03.2019 11:45

    Документация процедуры

    ____для___ЭМ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Юридический адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    Почтовый адрес

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Контактный телефон

    +7 3532 73-26-79

    Факс

    +7 3532 73-20-44

    Адрес электронной почты

    orlov@oooozon.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исламкин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка моторных масел и технических жидкостей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.03.2019 08:00 GMT +320.03.2019 08:0020.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88850Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моторных масел и технических жидкостей

    Начальная цена

    492 265,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург. ул. Чкалова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Покупателем Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Адрес местонахождения

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло трансмиссионное Extendtech GL-5 75W90 канистра 4Л"

    Кол-во: 6.000

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    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    451 688
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