Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка автошин для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка автошин для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.03.2019 09:0021.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88793Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    88793

    Наименование закупки

    Поставка автошин для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 13:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром питание"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром питание"

    Юридический адрес

    416168, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, Планировочный район монтажников, 2

    Почтовый адрес

    416168, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, Планировочный район монтажников, 2

    Контактный телефон

    +7 8512 44-70-64

    Факс

    Адрес электронной почты

    adm@uggaztorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Поставка автошин для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.03.2019 09:00 GMT +321.03.2019 09:0021.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88793Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    361 089,69

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 416168, Астраханская область, Красноярский район, улица Планировочный район Монтажников д.2. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 20 дней после передачи Покупателю. Доставка осуществляется транспортом Поставщика. В стоимость единицы товара входят шиномонтажные работы (снятие, установка, балансировка).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром питание"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром питание"

    Адрес местонахождения

    416168, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, Планировочный район монтажников, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина для погрузчика NORTEC FT-214 7.00-12 134 А5"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром транссервис"
    Ценовой запрос № 88905
    Поставка шин и шинокомплектов для нужд ООО "Газпром транссервис"
    Поставка шин и шинокомплектов для нужд ООО "Газпром транссервис"
    88905
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.03.2019 09:30(GMT+03:00)
    442 584
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить