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    Главная / Торги / Костюмы с логотипом

    Костюмы с логотипом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 05:3026.03.2019 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88788Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    88788

    Наименование закупки

    Костюмы с логотипом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 12:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашев Евгений Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Костюмы с логотипом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 05:30 GMT +326.03.2019 05:3026.03.2019 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88788Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Костюмы с логотипом

    Начальная цена

    394 490,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2, стр. 169Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% по факту поставки на 30-й календарный день

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм с логотипом мужской х/б, ткань саржа СЗ8ЮД с водоотталкивающей пропиткой 255г/м2 переплетение саржевое"

    Кол-во: 170.000

    "Позиция 2"

    "Костюм с логотипом женский х/б, ткань саржа СЗ8ЮД с водоотталкивающей пропиткой 255г/м2 саржевое переплетение Родники Текстиль"

    Кол-во: 15.000

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