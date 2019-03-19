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    Главная / Торги / Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ

    Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2019 12:0019.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88758Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    88758

    Наименование закупки

    Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.03.2019 16:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "МЕЩЕРСКИЙ"
    Все закупки и тендеры ГБУ НО "ФОК "МЕЩЕРСКИЙ"

    Юридический адрес

    603159, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Карла Маркса, 21

    Почтовый адрес

    603159, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Карла Маркса, 21

    Контактный телефон

    +7 831 281-40-60

    Факс

    +7 831 281-40-60

    Адрес электронной почты

    info@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.03.2019 12:00 GMT +319.03.2019 12:0019.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88758Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ

    Начальная цена

    44 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603159, г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 10 дней с даты подписания товарной накладной, доставка до адреса Заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ НО "ФОК "МЕЩЕРСКИЙ"
    Все закупки и тендеры ГБУ НО "ФОК "МЕЩЕРСКИЙ"

    Адрес местонахождения

    603159, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Карла Маркса, 21

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук HP 250 G6 15.6"ДЮЙМ 1920х1080 Intel Core i5 7200U 8Gb 256Gb SSD DVD-RW Intel HD Graphics 620 WiFi BT Cam Free DOS 2.0"

    Кол-во: 1.000

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