www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
13.03.2019 16:28
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603159, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Карла Маркса, 21
Почтовый адрес
603159, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Карла Маркса, 21
Контактный телефон
+7 831 281-40-60
Факс
+7 831 281-40-60
Адрес электронной почты
info@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.03.2019 12:00 GMT +319.03.2019 12:0019.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88758Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ценовой запрос с открытой части ЭТП ГПБ
Начальная цена
44 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603159, г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 10 дней с даты подписания товарной накладной, доставка до адреса Заказчика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ НО "ФОК "МЕЩЕРСКИЙ"
Все закупки и тендеры ГБУ НО "ФОК "МЕЩЕРСКИЙ"
Адрес местонахождения
603159, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Карла Маркса, 21
Кол-во: 1.000