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    Главная / Торги / Поставка комплектующих для участка по заправке огнетушителей согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Поставка комплектующих для участка по заправке огнетушителей согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 09:0026.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88727Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    88727

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих для участка по заправке огнетушителей согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 10:41

    Документация процедуры

    Спецификация_и_Техническое_задание.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной отвественностью "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-10

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгова Марина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих для участка по заправке огнетушителей согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 09:00 GMT +326.03.2019 09:0026.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88727Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для участка по заправке огнетушителей согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Начальная цена

    50 300,12

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Химиков, д. 4, строение 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 30 дней с момента поставки). Условия доставки: автотранспорт Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подставка под огнетушитель П-10 красный 170х170х400ММ сталь 2.4КГ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Подставка под огнетушитель П-20 красный 240х240х400ММ сталь 2.8КГ"

    Кол-во: 68.000

    "Позиция 3"

    "Комплектующие огнетушителей ЗПУ ОП-8 для открытия (закрытия) установленного в огнетушителе клапана М30x1.5"

    Кол-во: 260.000

    "Позиция 4"

    "Комплектующие огнетушителей ЗПУ ОП-2 для открытия (закрытия) установленного в огнетушителе клапана М24x1.5"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 5"

    "Комплектующие огнетушителей Шланг к огнетушителю с наконечником ОП-8 шланг к огнетушителю для создания струи огнетушащего вещества и управления подачей ОТВ на источник пожаротушения 14ММ"

    Кол-во: 270.000

    "Позиция 6"

    "Манометр для контроля рабочего давления в корпусе (баллоне) порошкового огнетушителя индикатор давления М8х1 1.1х1.8МПа М8х1 25ММ"

    Кол-во: 300.000

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