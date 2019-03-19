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    Главная / Торги / Бензин АИ-95

    Бензин АИ-95

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2019 09:3019.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88709Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    88709

    Наименование закупки

    Бензин АИ-95

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.03.2019 15:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры УСЗН НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Юридический адрес

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Минина, 3

    Почтовый адрес

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Минина, 3

    Контактный телефон

    +7 831 419-77-69

    Факс

    +7 831 419-77-69

    Адрес электронной почты

    uszn@nizh.soc.kreml.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бензин АИ-95

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.03.2019 09:30 GMT +319.03.2019 09:3019.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88709Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бензин АИ-95

    Начальная цена

    15 831,86

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Все закупки и тендеры УСЗН НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Адрес местонахождения

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Минина, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензин автомобильный АИ-95-К5 Премиум Евро-95 К5 ГОСТ Р 51866-2002"

    Кол-во: 418.500

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