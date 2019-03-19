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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ГСМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
13.03.2019 14:53
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А
Почтовый адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А
Контактный телефон
+7 84235 7-15-38
Факс
+7 84235 7-15-23
Адрес электронной почты
ru172@fmbamailru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ГСМ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.03.2019 12:00 GMT +319.03.2019 12:0019.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88680Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГСМ
Начальная цена
59 882,54
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 210 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик производит оплату за фактически полученные Товары в в Торговых точках с использованием Карт в отчетном месяце на основании счета-фактуры Поставщика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. Передача Товаров Заказчику осуществляется Поставщиком в Торговых точках после предъявления Держателем Карты.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ
Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А
Кол-во: 1133.000