Условия договора

Условия оплаты и доставки

Заказчик производит оплату за фактически полученные Товары в в Торговых точках с использованием Карт в отчетном месяце на основании счета-фактуры Поставщика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. Передача Товаров Заказчику осуществляется Поставщиком в Торговых точках после предъявления Держателем Карты.