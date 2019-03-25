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    Главная / Торги / Техническое обслуживание пурифайеров Аквафор модель 60LB-F-D в количестве 12 шт. 2 раза в год для филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз".

    Техническое обслуживание пурифайеров Аквафор модель 60LB-F-D в количестве 12 шт. 2 раза в год для филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 08:0025.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88592Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    88592

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание пурифайеров Аквафор модель 60LB-F-D в количестве 12 шт. 2 раза в год для филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.03.2019 09:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-91-00

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслуживание пурифайеров Аквафор модель 60LB-F-D в количестве 12 шт. 2 раза в год для филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 08:00 GMT +325.03.2019 08:0025.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88592Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание пурифайеров Аквафор модель 60LB-F-D в количестве 12 шт. 2 раза в год для филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз".

    Начальная цена

    47 359,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г.Саратов Сокурский тракт 6 км. филиал "Саратоворгдиагностика".Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата выполненных работ, через 30 календарных дней после подписания отчетных документов.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание кулеров и водных диспенсеров AquaWork 0.7-TD"

    Кол-во: 24.000

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