Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.10. договора) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 21 (двадцати одного) календарного дня со дня приемки Грузополучателем товара.Доставка товара осуществляется Поставщиком в согласованные обеими Сторонами сроки и адреса доставки, указанные в Приложении № 2 договора.