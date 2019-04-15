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    Главная / Торги / Поставка зимних автомобильных шин и дисков для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Поставка зимних автомобильных шин и дисков для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2019 10:0015.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88489Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    88489

    Наименование закупки

    Поставка зимних автомобильных шин и дисков для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 09:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Поставка зимних автомобильных шин и дисков для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.04.2019 10:00 GMT +315.04.2019 10:0015.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88489Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка зимних автомобильных шин и дисков для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    310 008,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Сипайловская, д. 11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.10. договора) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 21 (двадцати одного) календарного дня со дня приемки Грузополучателем товара.Доставка товара осуществляется Поставщиком в согласованные обеими Сторонами сроки и адреса доставки, указанные в Приложении № 2 договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск колеса Газель 3302-3101015"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Диск колеса R 15 литой, радиальный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Диск колеса штампованный ГАЗ 6.5Jх16 5х139.7 D-108.5 ET40 31622-3101015-01"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Автошина для легковых автомобилей Nokian Hakkapeliitta 8 215/55R17 98 Т зимняя"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Автошина для легковых автомобилей Nokian HKPL 8 195/65 R-15 95 Т зимняя шипованная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Шина грузовая Кама NR-201 215/75R17.5 126 M+S"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Диск колеса Скад Адмирал 6,5х17 5х114,3 et45/60,1"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Автошина для легковых автомобилей Кама Евро-520 185/75R16C 104/102 R зимняя шипованная"

    Кол-во: 20.000

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