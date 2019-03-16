Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка материалов связи

    Поставка материалов связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2019 11:0016.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88336Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    88336

    Наименование закупки

    Поставка материалов связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.03.2019 06:59

    Документация процедуры

    _материалы_связи.xls

    _поставки_материалы_связи.doc

    _НАКЛАДНАЯ_(1).xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Юридический адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Почтовый адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Контактный телефон

    +7 4212 91-82-90 доб. 61618

    Факс

    +7 4212 91-82-90

    Адрес электронной почты

    s.golubev@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голубев Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов связи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.03.2019 11:00 GMT +316.03.2019 11:0016.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88336Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов связи

    Начальная цена

    156 629,69

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ильинка, ул. Солнечная 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя, доставка входит в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плинт Krone с нормально замкнутыми контактами LSA-PROFIL 2/10ПАР"

    Кол-во: 10.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 262799
    Поставка электротехнической продукции для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"
    Поставка электротехнической продукции для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"
    262799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 05:30(GMT+03:00)
    1 104 491
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 265908
    Поставка кабеля и кабель-канала
    Поставка кабеля и кабель-канала
    265908
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 264434
    Поставка материалов для проведения планово-предупредительных ремонтов ООО "Газпром добыча Надым"
    Поставка материалов для проведения планово-предупредительных ремонтов ООО "Газпром добыча...
    264434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 265642
    Комплектующие обогрева
    Комплектующие обогрева
    265642
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 265773
    Элтекротехнические материалы в г. Новосибирск.
    Элтекротехнические материалы в г. Новосибирск.
    265773
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 265276
    Поставка оборудования и материалов для систем видеонаблюдения для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар».
    Поставка оборудования и материалов для систем видеонаблюдения для нужд ООО «Газпром добыча...
    265276
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО "Газпром бытовые системы"
    Ценовой запрос № 264969
    Поставка электротехнической продукции для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
    Поставка электротехнической продукции для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые...
    264969
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    425 996
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Ценовой запрос № 264993
    лампы, кабельные вводы, кнопки
    лампы, кабельные вводы, кнопки
    264993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    24 792
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская Республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить