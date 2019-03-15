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    Главная / Торги / Поставка оборудования для ЛЭК

    Поставка оборудования для ЛЭК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.03.2019 06:0015.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88324Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    88324

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для ЛЭК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.03.2019 16:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 54-60-71

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    a.diyanov@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Говердовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования для ЛЭК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.03.2019 06:00 GMT +315.03.2019 06:0015.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88324Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для ЛЭК

    Начальная цена

    505 120,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625007, Тюменская область, город Тюмень, Площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 30 календарных дней, транспортные расходы включены в стоимость товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баня лабораторная водяная LOIP LB-160 13Л; ДМ³ 220В 1600ВТ +5...100ГРАД ЦЕЛЬС 6МЕСТ 530х300х140ММ"

    Кол-во: 2.000

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