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Наименование закупки
Поставка оборудования для ЛЭК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.03.2019 16:50
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
Почтовый адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Контактный телефон
+7 3452 54-60-71
Факс
+7 3452 54-60-29
Адрес электронной почты
a.diyanov@tmotor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Говердовский Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для ЛЭК
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.03.2019 06:00 GMT +315.03.2019 06:0015.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88324Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для ЛЭК
Начальная цена
505 120,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 625007, Тюменская область, город Тюмень, Площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата 30 календарных дней, транспортные расходы включены в стоимость товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Кол-во: 2.000