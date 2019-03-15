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    Главная / Торги / Право заключения договора на оказание услуг по проверке технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при прохождении технического осмотра транспортных средств для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Право заключения договора на оказание услуг по проверке технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при прохождении технического осмотра транспортных средств для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.03.2019 06:0015.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88220Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    88220

    Наименование закупки

    Право заключения договора на оказание услуг по проверке технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при прохождении технического осмотра транспортных средств для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.03.2019 12:02

    Документация процедуры

    _по_техосмотру_2019_г._для_площадки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Право заключения договора на оказание услуг по проверке технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при прохождении технического осмотра транспортных средств для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.03.2019 06:00 GMT +315.03.2019 06:0015.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88220Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на оказание услуг по проверке технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при прохождении технического осмотра транспортных средств для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Начальная цена

    211 338,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск; месторождения Мыльджинское Каргасокского района, Казанское Парабельского района, Северо-Останинское Парабельского района, Северо-Васюганское Каргасокского района, Болтное Парабельского района,Останинское Парабельского района,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет за оказанный Исполнителем услуги осуществляется Заказчиком на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки услуг. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение технического осмотра транспортных средств : автобус полной массой до 5т"

    Кол-во: 7.000

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