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Наименование закупки
Право заключения договора на оказание услуг по проверке технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при прохождении технического осмотра транспортных средств для нужд ОАО «Томскгазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.03.2019 12:02
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-67
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
menshikovjv@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Меньшиков Юрий Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на оказание услуг по проверке технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при прохождении технического осмотра транспортных средств для нужд ОАО «Томскгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.03.2019 06:00 GMT +315.03.2019 06:0015.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88220Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на оказание услуг по проверке технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при прохождении технического осмотра транспортных средств для нужд ОАО «Томскгазпром»
Начальная цена
211 338,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г. Томск; месторождения Мыльджинское Каргасокского района, Казанское Парабельского района, Северо-Останинское Парабельского района, Северо-Васюганское Каргасокского района, Болтное Парабельского района,Останинское Парабельского района,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчет за оказанный Исполнителем услуги осуществляется Заказчиком на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки услуг. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 7.000