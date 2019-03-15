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    Главная / Торги / Коврик диэлектрический 500*500

    Коврик диэлектрический 500*500

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.03.2019 06:0015.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88219Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    88219

    Наименование закупки

    Коврик диэлектрический 500*500

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.03.2019 12:17

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Сибирское ГУ Банка России

    Юридический адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Красный проспект, 27

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Красный проспект, 27

    Контактный телефон

    +7 383 217-60-05

    Факс

    Адрес электронной почты

    RubcovYA@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Коврик диэлектрический 500*500

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.03.2019 06:00 GMT +315.03.2019 06:0015.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88219Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Коврик диэлектрический 500*500

    Начальная цена

    716,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Тимирязева, 2г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара Покупателю производится силами и за счет Поставщика в соответствии с режимом рабочего времени Покупателя, c понедельника по четверг с 9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 16-00 (время Новосибирское). Право выбора способа доставки Товара принадлежит Поставщику. В день поставки Товара Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром счет, товарную накладную (унифицированная форма №Торг-12). Расчет за поставленный Товар производится Покупателем на основании подписанной товарной накладной (унифицированная форма №Торг-12) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Покупателем счета Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Сибирское ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Сибирское ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Красный проспект, 27

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коврик диэлектрический 500*500"

    Кол-во: 4.000

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