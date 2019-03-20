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Наименование закупки
Моющие и чистящие средства на 2кв 2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
15.03.2019 11:37
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606380, Российская Федерация, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, Больничная, 17
Почтовый адрес
606380, Российская Федерация, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, Больничная, 17
Контактный телефон
+7 83140 4-18-93
Факс
+7 83140 4-13-80
Адрес электронной почты
dipi@soc.vad.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Моющие и чистящие средства на 2кв 2019
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.03.2019 09:00 GMT +320.03.2019 09:0020.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88184Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моющие и чистящие средства на 2кв 2019
Начальная цена
14 990,01
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Вадский район, с.Вад, ул. Больничная д.17Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней, после подписания Акта приема – передачи, обеспечивает оплату полученного Товара в безналичной форме путем перечисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Поставщика.Поставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика. Согласование с заказчиком по телефону 8(831)-404-18-93 по альтернативным предложениям.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ВАДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Все закупки и тендеры ГБУ "ВАДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Адрес местонахождения
606380, Российская Федерация, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, Больничная, 17
Кол-во: 40.000