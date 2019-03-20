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    Главная / Торги / Моющие и чистящие средства на 2кв 2019

    Моющие и чистящие средства на 2кв 2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2019 09:0020.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88184Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    88184

    Наименование закупки

    Моющие и чистящие средства на 2кв 2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.03.2019 11:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВАДСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ВАДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Юридический адрес

    606380, Российская Федерация, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, Больничная, 17

    Почтовый адрес

    606380, Российская Федерация, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, Больничная, 17

    Контактный телефон

    +7 83140 4-18-93

    Факс

    +7 83140 4-13-80

    Адрес электронной почты

    dipi@soc.vad.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Моющие и чистящие средства на 2кв 2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.03.2019 09:00 GMT +320.03.2019 09:0020.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88184Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моющие и чистящие средства на 2кв 2019

    Начальная цена

    14 990,01

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Вадский район, с.Вад, ул. Больничная д.17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней, после подписания Акта приема – передачи, обеспечивает оплату полученного Товара в безналичной форме путем перечисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Поставщика.Поставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика. Согласование с заказчиком по телефону 8(831)-404-18-93 по альтернативным предложениям.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ВАДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ВАДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Адрес местонахождения

    606380, Российская Федерация, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, Больничная, 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство для мытья посуды Sorti 500МЛ ТУ 2383-060-00336562-2002"

    Кол-во: 40.000

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